Продажи субсидированных авиабилетов вызвали ажиотаж в кассах «Аэрофлота» в Хабаровске

Люди вынуждены занимать очередь с пяти утра, ждать по семь и более часов, стоять на морозе, но и это не гарантирует покупку билета в тот же день, сообщила «Интерфаксу» жительница Хабаровска. Сегодня в одной из касс авиакомпании произошла потасовка между двумя женщинами, в то время как охранник пытался регулировать очередь за электронными талонами. В авиакомпании ситуацию пока не комментируют.

Продажи авиабилетов «Аэрофлота» по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь стартовали накануне.

