В России вскоре должны вступить в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений

По данным агентства ТАСС, соответствующий регламент может быть подписан уже в начале года.

Главное изменение, которое планируется применять на экзаменах в ГИБДД уже с 1 апреля – отмена так называемой «площадки» в практической части. Коснется это, правда, только будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей: для остальных этап сохранится. В настоящий момент на площадке, обособленной от дорожного движения, отрабатываются, в частности, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка и заезд в боксы. Однако в МВД намерены проверять соответствующие навыки в реальных условиях.

Также претенденты на водительские права не смогут заранее узнать маршрут экзамена в городе – он будет представлять собой не определенную последовательность поворотов и разворотов, а перечень улиц и дорог, на которых будут проверять водителей. В отдельный перечень будут вынесены основания для прекращения экзамена: например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона. Допускать к проверке навыков вождения при этом будут не с 17 лет, как сейчас, а с 16. В МВД планировали также увеличить число вопросов в теоретической части экзамена и ввести в этом этапе балльную систему, однако от этих планов отказались. Таким образом, «теория» останется без изменений.

Изменения в проведении экзаменов на получение водительских прав должны были вступить в силу еще в октябре минувшего года, однако из-за эпидемии коронавируса реформа была перенесена на апрель.