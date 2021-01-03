В граничащем с РФ китайском города Хэйхэ приостановили работу общественного транспорта и такси из-за коронавируса

В граничащем с Россией китайском города Хэйхэ приостановили работу общественного транспорта и такси из-за выявления коронавируса. Всего подтверждено 7 случаев заражения, говорится на сайте местного правительства. С 1 января местные власти из-за обострения эпидемиологической ситуации запретили жителям города покидать его на самолетах. Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе с апреля этого года не работают в пассажирском сообщении. Хэйхэ расположен на берегу Амура и соединяется с российским Благовещенском автомобильным мостом, который был построен в 2019 году.