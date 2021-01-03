Ровно год назад был убит иранский генерал Касем Сулеймани

В преддверии годовщины его гибели в Тегеране все чаще стали напоминать о мести, а СМИ сообщают о повышении военной активности страны.

Исмаил Гаани, сменивший Касема Сулеймани на посту командующего элитным спецподразделением «Аль-Кудс», предупредил США, что Тегеран все еще готов отомстить за генерала. Причем опасность, по его словам, стоит ждать изнутри. О намерении привлечь к ответственности виновных в гибели Сулеймани напомнили и в МИДе исламской республики. Еще одно заявление прозвучало на фоне усиления США военного присутствия в Персидском заливе – в Тегеране выразили уверенность в том, что Соединенные Штаты стремятся найти предлог для развязывания войны. В то же время Иран сам повышает уровень боеготовности части военно-морских сил в заливе, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные американской разведки. В Вашингтоне допускают, что Тегеран готовится нанести удар, чтобы отомстить за убийство Сулеймани.

Сулеймани погиб год назад в результате целенаправленного ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран атаковал да американских объекта в Ираке.