Саудовская Аравия снимает запрет на въезд, введенный в связи с обнаружением более заразного штамма коронавируса

Саудовская Аравия с сегодняшнего дня снимает запрет на въезд в страну, введенный в связи с обнаружением нового более заразного штамма коронавируса. Однако, сохраняется ряд ограничений. Так, пассажиры, которые не являются подданными королевства, смогут пересечь границу только в том случае, если они провели не менее двух недель в любом государстве, где не был выявлен «британский штамм» COVID-19. При этом им необходимо сделать ПЦР-тест. Те, кто побывал в странах, где распространяется новый вариант коронавируса, обязаны будут провести от 3 до 14 дней на карантине. Им предписывается сделать два ПЦР-теста: первый при въезде в страну, второй — по завершении изоляции.

Эр-Рияд приостановил международное авиасообщение и запретил въезд в страну 21 декабря на фоне информации о распространении в Великобритании, ЮАР и еще нескольких странах нового штамма SARS-CoV-2.