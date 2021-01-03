В Тегеране на сегодня запланированы массовые мероприятия в связи с годовщиной убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом «Эху» рассказал корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин. По его словам, повышение военизированных настроений пока не наблюдается.

Ранее CNN сообщал о повышении Ираном боеготовности в Персидском заливе. По мнению Никиты Смагина, это может быть реакцией на аналогичные действия США и их союзников.

Касем Сулеймани погиб в результате американского ракетного удара. Приказ об атаке отдавал президент США Дональд Трамп.