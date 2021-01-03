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07:02, 03 января 2021

В Москву вернулись трое освобожденных в Ливии россиян и украинец

В Москву вернулись трое освобожденных в Ливии россиян и украинец. Самолет с ними приземлился ночью в Шереметьеве. У всех четверых не было при себе никаких документов, поэтому россиян сразу отправили домой, чтобы по месту прописки восстановить удостоверения личности. Прибывший с ними гражданин Украины не смог пересечь границу, сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, помощь моряку должно оказать украинское посольство.

Тем временем освобожденные россияне рассказали, что не понимали, за что их захватили. По их словам, они мирно шли на своей яхте мимо ливийского берега. Один из них Виктор Бодряга сообщил о тяжелых условиях ареста. По его словам, команда находилась в плену десять дней, а место, в которое их поместили, было военной базой. Моряки спали на полу, их допрашивали, завязывали глаза, а в одну из ночей связали и держали обездвиженными около 12 часов. При этом вплоть до посадки в самолет в Россию они не знали, куда их везут.

Малькевич в свою очередь пояснил, что у яхты, на которой шли моряки, закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии, где их арестовали. По его словам, освободить задержанных удалось благодаря российским дипломатам. Правительство национального согласия Ливии отрицает факт похищения и утверждает, что россиян и украинца арестовали за нарушение водной границы.



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