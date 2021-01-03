В США начинает работу Конгресс нового, 117-го созыва. Первое, что предстоит ему сделать — это утвердить результаты президентских выборов. Для этого уже сегодня директор Национального архива США передаст обеим палатам списки членов коллегии выборщиков, заверенные губернаторами штатов. 6 января на совместном заседании обеих палат результаты голосования должны быть окончательно утверждены. По итогам всеобщих выборов, состоявшихся в ноябре, демократы, хоть и лишились части мандатов, но сохранили за собой большинство в Палате представителей.

Между тем, ситуация с Сенатом остается неопределенной. Кому достанется контроль над верхней палатой американского законодательного органа, станет ясно лишь через несколько дней — после проведения второго тура голосования в штате Джорджия.