Микробиолог, первый обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможности появления новой смертельно опасной болезни

Конголезский микробиолог, первый обнаруживший в 1976 году вирус Эбола, предупредил о возможности появления новой смертельно опасной болезни. Ее уже назвали «Болезнью Х». Она выявлена в Демократической Республике Конго, сообщает CNN. Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал, что у его пациентки были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на известные заболевания показали отрицательные результаты. Он считает, что эта женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым вирусом. Предполагается, что данная болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения может достигать от 50 до 90 процентов смертности Эболы. На данный момент существование «Болезни X» является лишь гипотезой, однако в ВОЗ не исключают разрушительных последствий, если опасения подтвердятся.
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