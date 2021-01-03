У прилетевших в Москву из Ливии моряков нет при себе документов, поэтому украинского гражданина не могут пустить в РФ, сказал член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Об этом сообщает РИА. По его словам, в данной ситуации моряку «должно оказать помощь посольство Украины».

Освобожденные в Ливии россияне оказались в африканской стране из-за отсутствия топлива. Об этом рассказал Малькевич. По его словам, моряки находились на прогулочной яхте. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Малькевич добавил, что из моряков, вероятно, пытались выбить какие-то показания.

Этой ночью трое арестованных несколько недель назад в Ливии россиян и украинец прибыли в Москву. По прилету у них не было с собой никаких документов, даже паспортов.