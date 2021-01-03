В Швейцарии продолжается престижная лыжная многодневка Тур-де-Ски. Сегодня там пройдут гонки преследования у мужчин и у женщин.



В отсутствии сильнейших лыжников из Норвенгии, которые пропускают тур по соображениям безопасности из-за пандемии коронавируса, российские спортсмены в числе главных претендентов на награды. Накануне в женском масс-старте классическим стилем сразу 4 представительницы России оказались в первой десятке. Причем Юлия Ступак показала второй результат, менее секунды уступив победительнице — шведской лыжнице Линн Сван.

Мужской масс-старт на 15 км предсказуемо выиграл наш Александр Большунов. Лидер общего зачета Кубка Мира сперва первенствовал на спринтерском бонусе. А после 10 км дистанции ушёл в отрыв, сняв вопрос о победителе. Второе место завоевал итальянский ветеран Дарио Колонья. Бронзовая награда у другого российского лыжника Ивана Якимушкина. В десятке сильнейших оказались еще четверо наших спортсменов.

Обе гонке преследования на лыжном Тур-де-Ски покажет в прямом эфире телеканал Матч ТВ.