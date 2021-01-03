Родственники убитых в Грозном братьев Тимурзиевых решили отложить визит в Чечню. Они поедут урегулировать конфликт, когда «улягутся эмоции», сообщил изданию «Кавказский узел» представитель ингушского тейпа Сараждин Султыгов. По его словам, идет подготовка к примирению. Но на время похорон взят тайм-аут.

Ранее совет тейпов Ингушетии осудил нападение двух ингушей на сотрудника полиции в Грозном в конце декабря. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя совета Мурад Доскиев.

Мурад Доскиев также призвал семьи убитых ингушей Тимурзиевых и Салтыговых урегулировать возникший с чеченцами конфликт на основе законов шариата. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и родственники погибшего полицейского объявили кровную месть родным убившего его жителям Ингушетии.