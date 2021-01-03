Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Мичиган. Погибли три человека, сообщает газета The Detroit News со ссылкой на полицию. Авиакатастрофа произошла в округе Окленд. По предварительной информации федерального управления гражданской авиации, одномоторный Piper PA-24 рухнул на частное здание. Начался пожар, жильцы смогли выбраться. Полиция считает, что погибли пилот и двое пассажиров. Авиационные власти начинают расследование происшествия. 1 января в Канаде разбился одномоторный вертолет Robinson R44, погибла летевшая в нем семья из четырех человек, в том числе двоих детей.
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