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05:06, 03 января 2021

Немецкий депутат назвал «самоубийством» отказ от российского газопровода «Северный поток-2»

Немецкий депутат назвал «самоубийством» отказ от российского газопровода «Северный поток-2». Если в Германию не будет поступать недорогой российский газ, это грозит экономическим коллапсом из-за энергетического дефицита, сказал Вальдемар Гердт телеканалу «360». Он пояснил, что в течение этого года Германия должна вывести из эксплуатации три атомных электростанции на фоне так называемой «зеленой истерии». Газопровод общей протяженностью почти 2,5 тысячи км должен был быть достроен до конца 2019 года, однако этому помешали экономические санкции США.



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