Оперативные контакты с Правительством национального согласия Ливии помогли вернуть задержанных моряков домой. Об этом заявил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он выразил огромную благодарность спецпредставителю президента России по работе со странами Африки и Ближнего Востока Михаилу Богданову, который проделал титаническую работу, чтобы освободить людей. Малькевич добавил, что организация возвращения моряков стала возможной благодаря действиям российских властей по линии МИД и представителей бизнеса, которые помогли организовать спецрейс в Москву. Член Общественной палаты сообщил также, что вернувшиеся три гражданина России, у которых на руках нет документов, сразу из аэропорта будут отправлены домой, чтобы по месту прописки восстановить удостоверения личности. В то же время прибывший с ними украинец на данный момент не смог пересечь границу России.
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