Более 11 тысяч человек остаются без света из-за непогоды в Псковской области. Причиной стало налипание мокрого снега на провода. Энергетики смогли сократить количество обесточенных населенных пунктов в 1,3 раза, сообщила пресс-служба Минэнерго. В субботу днем после ночного снегопада без электричества остались свыше 16 тысяч жителей в тысяче с лишним населенных пунктах. Позже энергетики объявили, что обеспечили энергоснабжение для всех социально значимых объектов региона. По данным на вечер без света оставались часть бытовых потребителей в 766 населенных пунктах Псковского, Печорского, Островского, Струго-Красненского и Себежского районов. В восстановительных работах задействовано около 350 специалистов, свыше 100 единиц спецтехники и 36 резервных источников энергоснабжения. Температура воздуха составляет около 0 градусов.
Самое обсуждаемое
И как только американцы справляются? РФ: администрация президента — 3000 человек, аппарат правительства — 1500 человек, население — 147 млн, ВВП — $ 1.5 трлн. США: администрация президента — 500 человек, аппарата правительства нет, население — 328 млн, ВВП — $21 трлн. Нет «федеральных округов» и президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…