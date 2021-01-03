Более 11 тысяч человек остаются без света из-за непогоды в Псковской области. Причиной стало налипание мокрого снега на провода. Энергетики смогли сократить количество обесточенных населенных пунктов в 1,3 раза, сообщила пресс-служба Минэнерго. В субботу днем после ночного снегопада без электричества остались свыше 16 тысяч жителей в тысяче с лишним населенных пунктах. Позже энергетики объявили, что обеспечили энергоснабжение для всех социально значимых объектов региона. По данным на вечер без света оставались часть бытовых потребителей в 766 населенных пунктах Псковского, Печорского, Островского, Струго-Красненского и Себежского районов. В восстановительных работах задействовано около 350 специалистов, свыше 100 единиц спецтехники и 36 резервных источников энергоснабжения. Температура воздуха составляет около 0 градусов.