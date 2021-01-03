Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером в истории футбола. Он сместил с первой строчки советского футболиста Льва Яшина, который традиционно возглавлял рейтинг. Теперь он стал вторым, пишет La Gazzetta dello Sport. Издание провело опрос среди 18 вратарей из 18 стран, предложив выбрать лучшего. Семеро отдали голоса за Буффона, пятеро за Яшина. Известно, что за Буффона высказался и россиянин Вячеслав Малафеев.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Он признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. В его честь назван приз лучшему вратарю года.