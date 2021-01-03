В США вандалы испортили дома лидеров демократов и республиканцев в американском конгрессе. Это стало ответом на очередную провалившуюся попытку законодателей договориться по поводу мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса. Как передает телеканал NBC, в штате Кентукки в городе Луисвилль неизвестные нанесли краской оскорбительные надписи на дверь и окна дома Митча Макконнелла. Одна из них гласила: «Митч убивает бедных». В ответ лидер республиканцев заявил, что всегда боролся за право людей на мирные протесты и добавил, что вандализму нет места в американском обществе. Днем ранее сообщалось, что неизвестные облили искусственной кровью дверь гаража лидера демократов Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и подкинули туда голову свиньи. В минувший четверг республиканцы в очередной раз заблокировали попытку демократов провести голосование по вопросу увеличения прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики с 600 до 2 тысяч долларов.
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