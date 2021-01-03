11 сенаторов-республиканцев потребовали расследовать нарушения на выборах в США. Если специальная комиссия этого не сделает, они намерены голосовать против утверждения итогов. В совместном заявлении, опубликованном на сайте влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза, отмечается, что в 2020 году, равно как и в 2016-м, шла напряженная борьба. Во многих колеблющихся штатах отрыв между победителем и побежденным был невелик. Однако в прошлом году было беспрецедентно много сообщений о нарушениях, неполном соблюдении законов о выборах, а также — о других проблемах. Авторы текста констатировали, что их требование о проверке результатов — не беспрецедентное: в истории США подобное уже случалось.