Освобожденные в Ливии россияне оказались в африканской стране из-за отсутствия топлива. Об этом рассказал член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. По его словам, моряки находились на прогулочной яхте. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Малькевич добавил, что из моряков, вероятно, пытались выбить какие-то показания.

Этой ночью трое арестованных несколько недель назад в Ливии россиян и украинец прибыли в Москву. По прилету у них не было с собой никаких документов, даже паспортов.

Об освобождении россиян и украинца из ливийского плена стало известно ранее. Правительство национального согласия опровергло факт похищения, и заявив, что власти их арестовали за нарушение водной границы.