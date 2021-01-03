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03:10, 03 января 2021

Футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, чей аккаунт в Instagram набрал 250 миллионов подписчиков

Нападающий «Ювентуса» португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, чей аккаунт в Instagram набрал 250 миллионов подписчиков. По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 миллиона пользователей. На втором месте после Роналду находится аккаунт американской певицы Арианы Гранде – у нее 214 миллионов подписчиков, замыкает тройку лидеров бывший рестлер, актер и продюсер Дуэйн Джонсон (209 миллионов).



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