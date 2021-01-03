Продажи субсидированных авиабилетов вызвали ажиотаж в кассах «Аэрофлота» в Хабаровске. Люди вынуждены занимать очередь в пять утра, ждать по семь и более часов, стоять на морозе, чтобы попасть в список и получить талон в электронную очередь. Но и это не гарантирует покупку билета в тот же день, сообщила Интерфаксу жительница Хабаровска. Сегодня в одной из касс авиакомпании произошла потасовка между двумя женщинами, в то время как охранник пытался регулировать очередь за электронными талонами. Комментарием представителя авиакомпании агентство пока не располагает. «Аэрофлот» 1 января открыл продажи авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Воспользоваться дешевым перелетом могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, а также многодетные семьи.
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