Продажи субсидированных авиабилетов вызвали ажиотаж в кассах «Аэрофлота» в Хабаровске. Люди вынуждены занимать очередь в пять утра, ждать по семь и более часов, стоять на морозе, чтобы попасть в список и получить талон в электронную очередь. Но и это не гарантирует покупку билета в тот же день, сообщила Интерфаксу жительница Хабаровска. Сегодня в одной из касс авиакомпании произошла потасовка между двумя женщинами, в то время как охранник пытался регулировать очередь за электронными талонами. Комментарием представителя авиакомпании агентство пока не располагает. «Аэрофлот» 1 января открыл продажи авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Воспользоваться дешевым перелетом могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, а также многодетные семьи.