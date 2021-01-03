В Иерусалиме несколько полицейских пострадали во время акции протеста. Сотни демонстрантов требовали расследования гибели подростка после ДТП с полицейским автомобилем. Как говорится в Twitter израильской полиции, протестующие бросали камни в правоохранителей, наносили ущерб зданиям, машинам и инфраструктуре, перекрывали дороги. В полиции сообщили о по меньшей мере, четверых пострадавших сотрудниках. Израильские СМИ пишут о 7 или 8 травмированных полицейских и двух десятках задержанных участниках акции.