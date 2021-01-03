Известного американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом. 87-летнего журналиста положили в медицинский центр в Лос-Анджелесе после положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, близкий к семье ведущего. Он отметил, что «Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется». У Кинга уже около 30 лет наблюдаются проблемы с сердцем. Он перенес три инфаркта, последний в 2019-м. Перед этим у него на протяжении нескольких месяцев были проблемы с дыханием. Он пережил кратковременную остановку сердца. Прошлым летом двое детей Кинга умерли с разницей в месяц. У 65-летнего сына случился инфаркт, у 52-летней дочери обнаружили рак.