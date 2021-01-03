Избранный президент США Джо Байден заявил о желании сотрудничать с Константинопольским патриархатом. Об этом говорится в его ответном письме патриарху Варфоломею. В послании, содержание которого опубликовано на сайте патриархата, Байден поблагодарил Варфоломея за «добрые слова и добрые пожелания». Он подчеркнул, что избрание на президентский пост для него большая честь, напомнил, что впереди у него и избранного вице-президента Камалы Харрис много работы и выразил надежду на сотрудничество «в это трудное время». Сообщается, что к письму политик сделал рукописную приписку с пожеланием здоровья, отметив необходимость руководства со стороны патриарха.

Как отмечает РИА Новости, ранее Байден и Варфоломей встречались несколько раз. Кроме того, у избранного президента США хорошие отношения с американской греческой диаспорой.