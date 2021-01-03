В Санкт-Петербурге заметили сотни плывущих по реке Карповке багетов белого хлеба. Об этом сообщает РЕН ТВ. Комитет по природопользованию направил дежурных специалистов на место инцидента. На данный момент акватория реки в районе Иоанновского монастыря на Петроградской стороне очищена. Телеканал предполагает, что вероятно, таким образом местный магазин избавился от просроченных хлебобулочных изделий. Городские власти ищут виновного, изучая записи с камер наблюдения.