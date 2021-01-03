Трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прибыли в Москву. Самолет с ними приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщил встречавший их на летной полосе член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он опубликовал в своем Telegram-канале фото четверых мужчин, написав, цитирую: «русские люди на свободе. В Москве. Два дня нового года — и четыре спасенных жизни. Отличное начало!». Ранее Малькевич писал, что вопрос об освобождении похищенных в африканской республике несколько недель назад граждан России и Украины был оперативно решен при участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова.