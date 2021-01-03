Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вновь заявил о территориальных претензиях к России. По его словам, договоренности о границах между двумя странами по Тартускому мирному договору 1920 года остаются в силе. В своем новогоднем обращении он напомнил, что 2 февраля отмечалось столетие со дня подписания этого документа, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между странами. Она, согласно международному праву, действует и сегодня. Договор предполагал передачу республике территорий Печерского района Псковской области, который сейчас является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарва. В ходе освобождения Эстонии от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны эти области опять вернулись в состав РСФСР. Пыллуаас неоднократно говорил, что Россия захватила 5% территории страны. Президент республики Керсти Кальюлайд говорила, что у Эстонии нет территориальных претензий к России.