Молодежная сборная России обыграла команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1. Соперник россиян в полуфинале определится позднее. Теоретически, это могут быть канадцы. Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 5 января.

Российская молодежка набрала восемь очков по итогам четырех матчей, проиграв только Чехии, и обеспечила себе второе место в таблице группы.