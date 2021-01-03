58 человек погибли в результате атаки экстремистов в Западной Африке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный военный источник. По его информации, неизвестные вооруженные люди напали на деревню в западной части Нигера, расположенную на границе с Мали. Отмечается, что боевики в последнее время угрожали местным жителям расправой, если они не окажут поддержку экстремистским группировкам.