58 человек погибли в результате атаки экстремистов в Западной Африке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный военный источник. По его информации, неизвестные вооруженные люди напали на деревню в западной части Нигера, расположенную на границе с Мали. Отмечается, что боевики в последнее время угрожали местным жителям расправой, если они не окажут поддержку экстремистским группировкам.
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