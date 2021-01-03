Норвежская компания DNV отказалась сертифицировать российский газопровод «Северный поток-2» из-за американских санкций

Норвежская компания DNV отказалась сертифицировать российский газопровод «Северный поток-2» из-за новых американских санкций. Все мероприятия по проверке трубопроводной системы прекращаются, пока эти ограничения остаются в силе, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании. Речь идет о датском участке газопровода, на котором обязательна инспекция и сертификация. Датское энергетическое агентство ранее сообщило, что «Северный поток-2» может сертифицировать любая другая «третья сторона».

Накануне Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа и утвердил проект оборонного бюджета, в который входят санкции против «Северного потока-2». Документ запрещает иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации газопровода. У компаний есть 30 дней на то, чтобы выйти из проекта. В противном случае против них будут введены санкции.