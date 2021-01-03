Трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прибыли в Москву. Самолет приземлился Шереметьеве, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, отметив, что встречает прилетевших на летном поле. По его словам, у прибывших нет с собой никаких документов, в том числе паспортов. Ранее Малькевич сообщил, что в Ливии из плена освобождены группа россиян и один гражданин Украины, которые были похищены в африканской республике несколько недель назад.