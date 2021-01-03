Одиннадцатилетнего мальчика насмерть загрызли собаки в подмосковной Ивантеевке. Это случилось прямо во дворе жилого дома, сообщили ТАСС в областном Главном следственном управлении СК. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые находились в доме, он гулял во дворе, где одна из собак на него напала. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело. Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что у хозяйки дома, где произошла трагедия, проживали немецкие овчарки и алабаи.