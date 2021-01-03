Знаменитый ежегодный ралли-марафон «Дакар», проведение которого чуть не сорвалось из-за пандемии коронавируса, стартовал в Саудовской Аравии. За победу в грузовом зачете традиционно будет бороться команда «КАМАЗ-мастер».

Даже за неделю до старта было еще непонятно, пройдет ли «Дакар» в 2021 году. Препятствий и сложностей было много, ряд участников не смог собрать деньги на поездку, а части уже зарегистрированных гонщиков, которые добрались «всеми правдами и неправдами» до Джедды – города, в котором сегодня стартует «Дакар», пришлось отказаться в самый последний момент из-за положительного теста на коронавирус. Девиз основателя ставшего теперь уже легендарным марафона Тьерри Сабина: «вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался» — среди тех, кто не сможет бросить вызов пустыне на этот раз, есть и россияне. Однако хорошая новость, что бороться за «золотого бедуина» в полном составе будет команда неоднократный победитель «Дакара» — «КАМАЗ-мастер», которая выставила на гонку четыре экипажа. Их главным конкурентом станут гонщики из Белоруссии – команда «МАЗ-СпортАвто». Навязать борьбу соперникам собираются и наши соотечественники в категории «внедорожников» и «мотовездеходов». Участникам предстоит преодолеть почти восемь тысяч километров за 12 этапов с одним днем отдыха – 9 января.

Финиширует «Дакар» 15 января.