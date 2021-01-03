В двух европейских странах с сегодняшнего дня ужесточают карантинные меры

В их числе – Греция, которая уже устанавливала схожие запреты в ноябре минувшего года.

В Греции вновь не смогут работать предприятия сферы услуг. Помимо уже закрытых кафе, ресторанов, спортивных объектов и школ, не будут работать книжные магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и станции техобслуживания автомобилей. Нельзя будет и покупать по предварительному заказу товары в непродовольственных магазинах. Наконец, в Греции запретили охоту и рыбалку. Ограничения на передвижения, впрочем, не круглосуточные. Ездить и выходить из дома нельзя будет только с 21:00 до 5:00 – но не только тем, кто вынужден идти на работу, но и тем, кому нужна медицинская помощь. Верующие не смогут также посещать церкви. Предполагается, что карантин в Греции, где в сутки выявляют от 300 до 1000 новых случаев коронавируса, продлится до 11 января.

В свою очередь, к строгим ограничениям вернутся и в Грузии. Там их ввели еще в конце ноября, однако приостанавливали на время новогодних праздников. Помимо запрета на ночные передвижения в стране снова будут закрыты рестораны и пункты питания, а также торговые центры и все магазины, кроме продуктовых и продающих корм для животных. В крупнейших городах не будет работать общественный транспорт. Эти меры будут действовать до 15 января – все эти дни в Грузии объявлены выходными.

Между тем в Литве, несмотря на сохранение карантина до 31 января, напротив, снимают усиленные ограничения, которые ограничивают выезд жителей за пределы своих населенных пунктов и тесные контакты между несколькими семьями.