Сборная России по хоккею вышла в полуфинал МЧМ, обыграв команду Германии. Матч в канадском Эдмонтоне завершился со счетом 2:1. В других четвертьфинальных матчах позднее финны сыграют со шведами, канадцы — с чехами, а американцы — со словаками.