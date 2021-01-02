Третий погибший найден в Норвегии в районе схода оползня в 30 километрах от Осло. Еще семь человек продолжают числиться пропавшими без вести. Ранее спасатели сообщали, что шансы найти людей живыми еще сохраняются. Сход оползня произошел в среду, 10 человек пострадали, 10 пропали без вести. Несколько жилых домов оказались разрушены. Более 700 местных жителей были эвакуированы.