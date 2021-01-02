Четыре человека погибли при пожаре на пилораме в Томской области. По предварительным данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в помещении, приспособленном под жилье. Площадь пожара составила 62 кв. метра. Личности погибших установлены — это работник предприятия и трое его гостей.