Житель Москвы получил за день 28 штрафов по административным делам

Его обвиняют в распространении экстремистских материалов. Информацию об этом «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда.

Житель Москвы Александр Пещенко за один день получил как минимум 28 штрафов, каждый в размере тысячи рублей. При этом в картотеке суда есть еще 22 дела о распространении экстремистских материалов в отношении этого москвича, постановления по которым еще не опубликованы. Примечательно, что каждое из дел в отношении Пещенко было рассмотрено 14 декабря прошлого года в Кузьминском суде Москвы, причем, согласно картотеке, в одно и то же время— в полдень.

В некоторых постановлениях сообщалось, что Пещенко размещал во «ВКонтакте» песни экстремистского характера. Большинство же постановлений о штрафах оказались идентичными – названия запрещенных композиций в них не указывались. Зато в качестве смягчающих обстоятельств говорилось о признании вины, а также отмечалось, что протоколы на гражданина составлены без нарушения закона.

Ранее другого жителя Москвы признали виновным по 25 административным делам о демонстрации нацистской символики и распространении экстремистских материалов.