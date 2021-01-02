РФПИ готов приступить на Украине к совместным испытаниям комбинации вакцин «Астра-зенека» и «Спутник V»

РФПИ готов приступить на Украине к совместным испытаниям комбинации вакцин от коронавируса «Астра-зенека» и «Спутник V». Об этом в федеральном телеэфире заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Российские специалисты считают, что комбинация этих вакцин обеспечит защиту от коронавируса на два года. Дмитриев также сказал, что Россия готова полностью передать Украине технологии производства «Спутника V» Между тем, в украинском Минздраве уже заявили, что госрегистрация «Спутника» до завершения третей фазы клинических испытаний невозможна.
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