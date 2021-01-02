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22:07, 02 января 2021

Убийство Пентагоном генерала Касема Сулеймани не остановит сопротивление Ирана

Об этом заявил Исмаил Гаани, который сменил убитого лидера Корпуса стражей исламской революции. Ранее Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф обвинил президента США Дональда Трампа в «фабрикации» повода для нападения на Иран и сказал, что его страна примет меры для активной обороны. Иранская риторика ужесточается в преддверии первой годовщины со дня гибели Сулеймани в результате американской операции, проведенной по приказу и инициативе Трампа.

3 января 2020 года. Сулеймани был убит в результате удара с беспилотника. Как свидетельствует корркспондент ТАСС в Иране Никита Смагин, в Тегеране готовятся массовые акции в связи с годовщиной гибели Сулеймани.

Сегодня же телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с данными американской разведки, сообщила, что за последние 48 часов Иран повысил свою боеготовность в Персидском заливе.



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