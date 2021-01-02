Норвежская компания DNV отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2». Как сообщает РБК, отказ мотивирован американскими санкциями против проекта. В управлении строящегося газопровода это заявление пока не комментировали.

Американские санкции, вступившие в силу с 1 января, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае им грозят серьезные ограничения. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил санкции против «Северного потока» с рейдерским захватом.

Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого еще не началось. Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» при поддержке других российских судов должна приступить к строительству датской секции с середины января. Датское энергетическое агентство ранее сообщило, что «Северный поток-2» может сертифицировать любая другая «третья сторона».