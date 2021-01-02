Выдающийся французский модельер Пьер Карден похоронен сегодня на парижском кладбище Монмартр. Как передает Франс Пресс, на церемонии присутствовали лишь близкие и родственники модельера. Дата заранее не разглашалась. Памятная месса в честь Кардена будет отслужена в Париже в конце января.

Согласно последней воле покойного, его похоронили в черном гробу и в одеянии академика изящных искусств и поместили в один склеп с его другом, кутюрье Андре Оливье. Пьер Карден умер во вторник утром в возрасте 98 лет.