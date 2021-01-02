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21:03, 02 января 2021

Главы 16 федеральных земель Германии согласны продлить жесткий карантин на две-три недели

Главы 16 федеральных земель Германии согласны продлить жесткий карантин на две-три недели. Пока он действует до 10 января. Как пишет «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг», соглашение о продлении карантина было достигнуто в ходе онлайн-конференции Разногласия свелись лишь к срокам. Предполагается, что 5 января представители федеральных земель проведут переговоры на эту тему с канцлером Ангелой Меркель.

В настоящее время в Германии закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны. Школьники переведены на дистанционное обучение.



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