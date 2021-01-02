Число возгораний лесной подстилки в Краснодарском Крае увеличилось до шести. Это данные краевого управления МЧС. Площадь активного горения составляет 1 000 кв. м. Лесные пожары зафиксированы в Туапсинском районе и в Сочи. В Управлении утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. Ночью в них будет организовано дежурство.