Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов снят с должности по достижении выслуги лет, дающей право на пенсию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главка столичной полиции. По ее сведениям полковник полиции подал рапорт на увольнение по собственному желанию. Президентский указ об отстранении Дроганова от должности был подписан 4 ноября прошлого года, причины не уточнялись.