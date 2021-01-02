Совет тейпов Ингушетии осудил нападение на сотрудников полиции в Грозном. Временно исполняющий обязанности председателя совета Мурад Доскиев в видеообращении призвал ингушский и чеченский народы к сдержанности.

Мурад Доскиев также призвал семьи убитых ингушей Тимурзиевых и Салтыговых урегулировать возникший с чеченцами тейпами конфликт «на основе законов шариата и вайнахских адатов».