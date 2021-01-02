Более 1600 из 2,5 тыс. участников масштабной новогодней вечеринки оштрафованы в коммуне Льерон во Франции. Как сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, им вменяют участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотиков. Глава МВД не уточнил, удалось ли найти всех организаторов мероприятия. Ранее командующий жандармерией региона Бретань утверждал, что власти знали о подготовке вечеринки и следили за обсуждениями в соцсетях, но оказались не готовы к такому масштабу. Префект департамента Иль и Вилен со своей стороны сообщил, что власти пытаются сделать все, чтобы эта вечеринка не спровоцировала новые очаги эпидемии коронавируса.