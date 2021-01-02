Начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от занимаемой должности 4 ноября 2020 года. Причиной стал рапорт об увольнении по выслуге лет, написанный по собственному желанию. Такие разъяснения дали в пресс-службе столичного управления МВД. В президентском указе об увольнении Дроганова причины не указывались.