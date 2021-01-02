Белорусский экипаж команды МАЗ Сергея Вязовича занял первое место в прологе ралли-марафона «Дакар». 11-километровая дистанция прошла по второму по величине городу Саудовской Аравии Джидде. Второе место занял экипаж еще одного гонщика команды МАЗ Алексея Вишневского, третьим стал чех Мартин Мацик. Экипаж российского пилота «Камаз-мастер» Антона Шибалова стал четвертым. Первый этап ралли-марафона состоится завтра.
Самое обсуждаемое
И как только американцы справляются? РФ: администрация президента — 3000 человек, аппарат правительства — 1500 человек, население — 147 млн, ВВП — $ 1.5 трлн. США: администрация президента — 500 человек, аппарата правительства нет, население — 328 млн, ВВП — $21 трлн. Нет «федеральных округов» и президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…