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19:35, 02 января 2021

Белорусский экипаж команды МАЗ Сергея Вязовича занял первое место в прологе ралли-марафона «Дакар»

Белорусский экипаж команды МАЗ Сергея Вязовича занял первое место в прологе ралли-марафона «Дакар». 11-километровая дистанция прошла по второму по величине городу Саудовской Аравии Джидде. Второе место занял экипаж еще одного гонщика команды МАЗ Алексея Вишневского, третьим стал чех Мартин Мацик. Экипаж российского пилота «Камаз-мастер» Антона Шибалова стал четвертым. Первый этап ралли-марафона состоится завтра.



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